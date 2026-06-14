Після удару “Шахеда” по закладу культури в Харкові Терехов разом із ДСНС рятував картини

Харківські телеграм-канали опублікували відео з місця влучання російського безпілотника по закладу культури в Київському районі Харкова. На кадрах видно, як мер міста Ігор Терехов разом із рятувальниками виносить картини з будівлі, де після атаки виникла пожежа, повідомляє Головне в Україні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару ворожого дрона загорівся дах закладу культури. На місці працюють підрозділи ДСНС, які продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вогнеборці продовжують гасіння пожежі та ліквідацію наслідків влучання.

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«Вогнеборці ліквідовують наслідки влучання ворожого дрону по закладу культури в Київському районі Харкова. На місці “прильоту” чергують бригади екстреної медичної допомоги. На цю хвилину — без постраждалих», — зазначив він.

Вогнеборці ліквідовують наслідки влучання ворожого дрону по закладу культури в Київському районі Харкова / Фото: Харківська ОВА

За словами Синєгубова, інформації про загиблих або поранених наразі немає.

Очільник області також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози нових ударів.