У Кремлі заявили про “вкрай велике занепокоєння” щодо можливої передачі Україні ракет Tomahawk

Ймовірність поставки США Україні далекобійних ракет Tomahawk викликають у Росії особливе занепокоєння, заявив прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков.

«Заяв справді звучить багато, з ними ще треба розбиратися, ми всі їх ретельно фіксуємо. Тема Tomahawk викликає у нас вкрай велике занепокоєння, і про це вже говорив президент», – цитує його заяву в інтерв’ю одному із російських пропагандистів росагенство «Интерфакс».

Пєсков назвав ракети Tomahawk особливою зброєю та зазначив, що вона може бути в без’ядерному, може бути і в ядерному виконанні.

«Висока дальність зброї серйозна, але при цьому вона не може змінити стан справ на фонтах», – стверджує спікер Кремля.

Він також повторив риторику Москви, що Україна може розробити «брудну (ядерну) бомбу» та використати її при застосуванні ракети Tomahawk. При цьому додав, що Кремль вважає, що президент США Дональд Трамп «зберігає все-таки політичну волю до мирного врегулювання», але останнього не хочуть в Києві.