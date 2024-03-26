Кремль звинувачує Україну у теракті у Крокусі, щоб затягнути війну – ISW

Влада РФ обвинуваченнями України щодо причетності до стрілянини у Крокусі хоче виправдати продовження війни.

Про це у звіті повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Заяви росіян, які наполягають на участі України (в теракті в Підмосков’ї – ред. ), сприяють давнім зусиллям Кремля виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну в довгостроковій перспективі, неправдиво зображуючи існування незалежної та суверенної України як екзистенційну загрозу для Росії», – заявляють експерти.

Зазначається, що Кремль та його ультранаціоналістичні рупори ігнорують явну загрозу, яку становлять операції терористичного угрупування «Ісламська держава» на території Росії для внутрішньої безпеки Росії та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет інформаційному впливу неправдивих звинувачень України в її начебто причетності до теракту.

В ISW зауважують, що при цьому російська влада намагається зберегти певний рівень доступу до спільнот етнічних меншин, щоб зберегти мобілізований ресурс для війни в Україні.

«Кремль, ймовірно, вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в атаці на «Крокус» вартує будь-яких ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких Росія може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі з боку салафітів і джихадістів в межах своїх кордонів», – підсумували експерти.