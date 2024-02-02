У Кремлі заявили, що Україна не зверталась з проханням передати тіла нібито загиблих в Іл-76

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Адміністрація президента Володимира Путіна не отримувала від України запиту на передачу тіл військовополонених, які, за твердженням російської сторони, загинули 24 січня в літаку Іл-76 під Бєлгородом.

Про це Дмитро Пєсков заявив у коментарі “РИА Новости“, передає УП.

“В адміністрацію президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, загиблих під час катастрофи Іл-76”.

2 лютого РИА Новости з посиланням на екстрені служби також повідомило, що всі уламки Іл-76 вивезено з місця катастрофи літака і доставлено на спецполігон.

29 січня в екстрених службах РФ розповіли журналістам, що попередня розшифровка чорних скриньок із Іл-76 завершена.

30 січня в силових структурах Росії ТАСС повідомили, що дані чорних скриньок нібито підтверджують зовнішній вплив на Іл-76 під Бєлгородом. Як відомо, Москва звинувачує Київ у збитті ракетами військово-транспортного літака Іл-76.

