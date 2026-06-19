Турецька Arcelik стане єдиним власником Beko Europe

Турецький виробник побутової техніки Arcelik домовився про придбання у Whirlpool решти 25% акцій Beko Europe за 71,5 млн євро, отримавши повний контроль над підрозділом, повідомляє Reuters.

Угода стала продовженням придбання Arcelik європейського бізнесу Whirlpool у квітні 2024 року. Після завершення тієї операції Whirlpool зберігала міноритарну частку в Beko Europe.

У компанії повідомили про припинення дії акціонерної угоди з Whirlpool. Водночас чинна угода щодо ліцензування брендів залишиться в силі.

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Окремо Arcelik продала Whirlpool пакет акцій, що відповідає 2,9% її капіталу та був раніше викуплений у межах програми зворотного викупу акцій. Вартість угоди склала 2 млрд лір. Ціна продажу становила 103,71 ліри за акцію, що було незначно нижче за ціну попереднього закриття торгів.

Компанія також заявила про виконання всіх платіжних зобов’язань, пов’язаних із придбанням у 2022 році бізнесу Indesit та операцій Whirlpool у Росії. Остаточний платіж склав 40 млн євро.

Генеральний менеджер з досліджень Ata Invest Джемаль Демірташ заявив, що ці операції призведуть до чистого відтоку грошових коштів приблизно на 70 млн євро, але водночас забезпечать одноразове надходження до інших операційних доходів у розмірі від 100 до 110 млн євро.

За його словами, такі кроки є позитивними з точки зору спрощення структури компанії та підтримки управління борговим навантаженням.

Демірташ зазначив, що ринкова вартість Arcelik станом на перший квартал становила близько 1,5 млрд доларів, а чистий борг — приблизно 3,7 млрд доларів. Він також звернув увагу, що нещодавні продажі активів свідчать про прагнення компанії скоротити боргове навантаження.

Водночас, за його оцінкою, компанія продовжує стикатися з викликами щодо зростання та прибутковості як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Він наголосив, що відновлення попиту та покращення маржі є важливими для зміцнення грошових потоків і скорочення боргу.