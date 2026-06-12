Німецький виробник IRIS-T обговорює випуск українських ракет Flamingo дальністю понад 3000 км

Німецька оборонна компанія Diehl Defence веде переговори з українським виробником озброєнь Fire Point щодо можливого спільного виробництва крилатої ракети Flamingo в Німеччині. Про це пише Financial Times.

Генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух повідомив журналістам на авіасалоні ILA Berlin Air Show, що компанії планують провести низку зустрічей найближчими тижнями для обговорення співпраці.

«Ми обговорюємо, як могли б працювати разом. Думаю, це цілком може статися», — сказав Раух. За його словами, виробництво нової ракети в Німеччині або інших європейських країнах має сенс, якщо буде створюватися новий продукт.

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Як зазначає FT, можливе спільне виробництво ракети Flamingo стало б одним із найпомітніших прикладів того, як досвід українського оборонного сектору та розробки, випробувані в умовах війни, починають використовувати країни НАТО.

За даними видання, ракета FP-5 Flamingo, яку розробила компанія Fire Point, заявлена як крилата ракета із дальністю польоту понад 3000 кілометрів. Це приблизно вдвічі більше за заявлену дальність американських ракет Tomahawk.

FT зазначає, що ракета поки використовувалася обмежено, однак щонайменше дві такі ракети, за повідомленнями, були застосовані 11 червня для удару по військовому підприємству в російських Чебоксарах, розташованих приблизно за 900 кілометрів від українського кордону.

Раух також заявив, що Diehl може запропонувати українській стороні сучасніші системи наведення, а також власний досвід проєктування ракетних систем.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штільєрман раніше повідомляв FT, що компанія виробляє близько 200 ракет Flamingo на місяць і має можливість збільшити обсяги виробництва за наявності замовлень і фінансування.

Крім того, Fire Point заявила про випробування нової зенітної ракети FP-7.x, яка потенційно може стати альтернативою американській системі Patriot. За словами Штільєрмана, виробництво таких ракет може розпочатися вже в серпні за умови отримання інфрачервоних головок самонаведення від Diehl Defence.