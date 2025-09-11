На Тернопільщині затримали оператора австрійського телеканалу ORF

В Австрійській телерадіокомпанії ORF заявили, що в Тернопільській області поліція зупинила їхнього оператора, після чого “військовий представник” відвів його до “відділку”, де чоловіка утримують уже кілька днів.

За інформацією телеканалу, 53-річний оператор, який є громадянином України, прямував на зйомку сюжету для кореспондента Крістіана Вершютца, котрому СБУ у 2019 році забороняла в’їзд до України. Після зупинки його відправили до “відділку” в Тернополі, де він перебуває вже п’ять днів “без пояснень причин”.

У редакції ORF заявили, що звернулися до посольства Австрії в Києві та до українського МЗС: “Ми вимагаємо від української влади негайного звільнення оператора ORF та пояснень, чому відбулося це затримання”.

У компанії також нагадали, що затриманий у 2022 році воював добровольцем та отримав поранення.

Кореспонденту ORF Вершютцу СБУ забороняла в’їзд до України через поширення проросійських наративів та незаконне відвідування Криму. А 2023 року Вершютц випустив сюжет про проблеми з мобілізацією в Україні й про нібито пов’язану із цим корупцію, використавши відео, що не мало стосунку до теми.