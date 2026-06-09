Генштаб підтвердив удар по складу боєприпасів у Бєлгородській області

8 червня та в ніч на 9 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ на території РФ та окупованих регіонів України. Серед уражених цілей — склад боєприпасів у Бєлгородській області, пункти управління та логістичний хаб окупантів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У Бєлгородській області РФ було уражено склад боєприпасів у районі Прохоровки.

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Також ударів завдали по пунктах управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого Донецької області, Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області Росії.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів у районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок Херсонської області.

У районі Федорівки на Донеччині було уражено логістичний хаб противника, а також склади матеріально-технічних засобів у районах Михайлівки Луганської області та Гюнівки Запорізької області.

Удари також завдали по місцях зосередження особового складу російських військ у районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки Запорізької області та Іскри Курської області РФ.

У ході уточнення результатів підтверджено знищення восьми та пошкодження дев’яти резервуарів для зберігання пального в районі порту Маріуполь. Удар по цьому об’єкту було завдано 5 червня.