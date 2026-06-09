На Харківщині під удар РФ потрапив готель, де ночували дорожники

У ніч проти 9 червня російські війська завдали удару по місту Чугуїв Харківської області. Унаслідок атаки пошкоджено готель, де проживали працівники дорожньої служби. Зазнали пошкоджень техніка, транспорт та обладнання підприємства.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Під час нічного обстрілу під ударом опинився готель, у якому проживала бригада працівників підрядної організації “Автострада”. Наразі вона виконує роботи з нанесення дорожньої розмітки на автомобільних дорогах державного значення у Харківській області.

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Унаслідок атаки ударною хвилею та уламками пошкоджено спеціалізовану техніку, транспортні засоби, обладнання та майно підприємства.

“Саме ця техніка використовується для нанесення дорожньої розмітки на маршрутах, які мають важливе значення для забезпечення транспортного сполучення, військової логістики та перевезення гуманітарних вантажів”, – йдеться в повідомленні.

Під час удару працівники перебували в готелі. У кількох членів бригади діагностували гостру реакцію на стрес, обійшлося без поранень.