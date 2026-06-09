9 червня під час виступу в Законодавчих зборах Санкт-Петербурга представник партії “Соціальний захист” закликав звернутися до президента РФ із пропозицією застосувати ядерну зброю проти України.

Про це пише російське видання “Фонтанка”.

Член руху “Соціальний захист” Віктор Перов порушив тему війни проти України та звернувся до присутніх депутатів із закликом звернутися до Путіна.

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“Хочу торкнутися теми завершення СВО. Як ми всі пам’ятаємо, злочинний режим Зеленського, що погруз у русофобії та антикомунізмі, під патронатом Євросоюзу напав на нашу батьківщину з метою встановлення бандитського неонацистського бандерівського режиму. Наш президент був змушений розпочати СВО. Але, на жаль, все пішло не так, як планувалося”, — заявив Перов.

Після цього він запропонував звернутися до президента РФ “із клопотанням про застосування ядерної зброї”.

“Завдати удару по прихильниках Бандери, що призведе до підписання мирних угод”, — додав він.

Як повідомляє видання, завершити виступ Перов не зміг, оскільки йому вимкнули мікрофон.