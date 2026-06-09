Після ударів ЗСУ вантажний трафік до Криму впав на 71%

Російське командування заборонило використовувати для перевезення військових вантажів автотраси Р-280 “Новоросія” та А-291 “Таврида”, які з’єднують окуповані території півдня України з Кримом.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, наказ про заборону набув чинності 7 червня. Йдеться про ділянку маршруту через окуповані Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Сімферополь.

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Бровді зазначив, що протягом останніх двох тижнів вантажний трафік цією трасою скоротився на 71% після ударів українських підрозділів по логістичних маршрутах окупантів. Раніше вантажний трафік на трасі становив близько 3800 транспортних засобів на добу, тоді як на початок червня цей показник скоротився до 1100.

У оприлюдненому фрагменті наказу російського командування зазначається, що противник “здійснює вогневий контроль” над трасами Р-280 “Новоросія” та А-291 “Таврида”, а також системно уражає транспорт, який перевозить вантажі для російських військ у Криму, Запорізькій та Херсонській областях.

У зв’язку з цим командування наказало до окремого розпорядження заборонити використання зазначених трас для перевезення матеріальних засобів і здійснювати логістику запасними маршрутами та об’їзними шляхами.

Мадяр уточнив, що йдеться не про повний вогневий контроль над трасою чи її блокування, а про суттєве скорочення логістичних можливостей окупаційного угруповання на південному напрямку.