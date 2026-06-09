За смартфон можуть віддати під суд: Талібан посилив обмеження в Афганістані

Лідер Талібану Хайбатулла Ахундзада видав усний наказ про заборону використання смартфонів для членів руху та державних службовців. За порушення нових правил передбачене притягнення до військового суду.

Про це повідомляє Afghanistan International.

Згідно з наказом, порушників можуть визнати правопорушниками та притягнути до відповідальності через військовий суд.

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Міністерство юстиції Талібану розіслало відповідну директиву керівникам військових судів у восьми регіонах країни. Також про нові вимоги поінформували керівників поліції та спецслужб.

Документ зобов’язує посадовців забезпечити повне виконання наказу та регулярно звітувати керівництву Талібану про результати його впровадження. Для контролю створили спеціальний реєстр, до якого вносять ім’я, посаду, місце служби, мобільного оператора та номер телефону кожної особи, яка перебуває під наглядом.

Керівники установ повинні підтверджувати, що заборона виконується всіма підлеглими.

Талібан уже не вперше обмежує використання смартфонів. У 2025 році Ахундзада закликав членів руху рідше користуватися такими пристроями.

Крім того, нещодавно департамент ісламської освіти Міністерства освіти Талібану заборонив студентам приносити смартфони до шкіл та релігійних семінарій.

Раніше міністр вищої освіти Талібану назвав смартфони “одним із трьох головних ворогів мусульман”. Минулого року він також заборонив користуватися смартфонами під час роботи та на території університетів, дозволивши їх використання лише керівникам навчальних закладів і освітніх центрів.