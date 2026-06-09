У Москві на парковці вибухнув автомобіль

9 червня на південному заході Москви стався вибух автомобіля на парковці. Це вже другий подібний інцидент у російській столиці та Підмосков’ї за день.

Про це пишуть російські пабліки.

Автівка Zeekr вибухнула на вулиці Введенського в районі Коньково. Після цього з найближчих магазинів евакуювали людей.

Реклама

Реклама

На місці працюють екстрені служби. Рух транспорту в районі події тимчасово зупинено.

Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за сьогодні. Вранці вибух автомобіля стався в підмосковній Балашисі на вулиці Кожедуба. Після детонації машина врізалася в припаркований автомобіль і загорілася. Водій дістав тяжкі поранення та помер, попри спроби очевидців загасити пожежу і витягнути його з салону.

За неофіційними даними, загиблий – полковник ЗС РФ Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет та артилерійських боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.