        Події

        У Москві на парковці вибухнув автомобіль

        Галина Шподарева
        9 Червня 2026 18:54
        читать на русском →
        Місце вибуху автівки у Москві / Фото: Mash
        Місце вибуху автівки у Москві / Фото: Mash

        9 червня на південному заході Москви стався вибух автомобіля на парковці. Це вже другий подібний інцидент у російській столиці та Підмосков’ї за день.

        Про це пишуть російські пабліки.

        Автівка Zeekr вибухнула на вулиці Введенського в районі Коньково. Після цього з найближчих магазинів евакуювали людей.

        Реклама
        Реклама

        На місці працюють екстрені служби. Рух транспорту в районі події тимчасово зупинено.

        Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за сьогодні. Вранці вибух автомобіля стався в підмосковній Балашисі на вулиці Кожедуба. Після детонації машина врізалася в припаркований автомобіль і загорілася. Водій дістав тяжкі поранення та помер, попри спроби очевидців загасити пожежу і витягнути його з салону.

        За неофіційними даними, загиблий – полковник ЗС РФ Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет та артилерійських боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.

        Парковка у Москві, де вибухнула автівка / Фото: Baza

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov