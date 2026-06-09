Ім’я Трампа принесло родині мільярди, а інвесторам — втрати: Reuters дослідило криптопроєкти президента США

Сім’я президента США Дональда Трампа заробила щонайменше 2,3 млрд доларів на криптовалютних проєктах після його повернення до Білого дому, тоді як інвестори за цей же період втратили приблизно таку ж суму.

Таких висновків дійшло агентство Reuters після аналізу чотирьох криптовалютних проєктів, пов’язаних із родиною американського лідера.

За даними агентства, схема роботи більшості проєктів була схожою: Трампи майже не вкладали власних коштів, активно просували криптовалюти своїм ім’ям і публічністю, а прибутки отримували в той час, коли інвестори вкладали гроші на хвилі ажіотажу.

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Reuters оцінює загальні втрати інвесторів більш ніж у 2,3 млрд доларів станом на кінець квітня 2026 року. За підрахунками агентства, збитків могли зазнати понад мільйон людей.

Найбільше коштів родині Трампа приніс проєкт World Liberty Financial. За оцінками Reuters, продаж токенів забезпечив сім’ї понад 1,4 млрд доларів доходу. Також агентство відносить до найбільш прибуткових для Трампів криптовалютних активів мемкоїн $TRUMP, компанії American Bitcoin та AI Financial Corp.

У Reuters зазначають, що криптовалютні проєкти стали для родини Трампа вигідною бізнес-моделлю, в якій головним активом виступає відоме прізвище, тоді як основні ризики лягають на інвесторів. Агентство наголошує, що в багатьох випадках Трампи отримували прибуток незалежно від того, як надалі змінювалася вартість пов’язаних із ними криптоактивів.

Дослідження Reuters базується на аналізі блокчейн-транзакцій, корпоративної документації, публічних заяв представників родини Трампа та даних криптовалютного ринку.