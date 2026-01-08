На Прикарпатті ділки привласнили понад 71 млн грн у сфері теплопостачання

На Прикарпатті правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої привласнили понад 71 млн грн бюджетних коштів у сфері теплопостачання для населення. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, у 2021–2023 роках засновник та службові особи підприємств, що виробляли і транспортували теплову енергію в Івано-Франківськ, організували схему незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах. Для цього вони штучно завищували тарифи на виробництво теплової енергії, занижували реальні втрати під час транспортування та закладали необґрунтовано високі прибутки в офіційні розрахунки.

Організатор схеми створив низку підконтрольних підприємств, які після отримання ліцензій орендували котли та теплові мережі й забезпечували теплом близько 25 відсотків мешканців міста. До реалізації злочинного задуму були залучені директори цих підприємств, які подавали до уповноважених органів документи з фіктивними показниками.

Після затвердження тарифів підприємства укладали договори з державним міським підприємством на виробництво та доставку теплової енергії. Кошти з місцевого бюджету перераховувалися на рахунки підконтрольних структур у повному обсязі, після чого ними розпоряджався організатор схеми, зокрема на користь приватних компаній.

Правоохоронці задокументували чіткий розподіл ролей між учасниками злочинної організації — від планування та фінансового контролю до оформлення фіктивної документації та легалізації коштів. Загалом п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються створення та участі у злочинній організації, привласнення майна в особливо великих розмірах і службового підроблення.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники схеми. Операцію проводили співробітники поліції спільно з СБУ за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.