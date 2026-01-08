Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня, яка склалася у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до містян і повідомив про складну ситуацію в місті після подій, що сталися напередодні у Дніпропетровській та Запорізькій областях. За його словами, суто з технічної точки зору саме у Дніпрі ситуація є однією з найважчих і має ознаки надзвичайної ситуації національного рівня.

Філатов зазначив, що з ночі місто працює за всіма передбаченими алгоритмами реагування. Міська влада перебуває в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією, профільними міністерствами та службами.

За інформацією мера, у лікарнях міста поступово відновлюється електропостачання. Водночас він нагадав, що всі лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси для безперебійної роботи. Також заживлена міська каналізація.

Лівобережна частина Дніпра наразі підтримується альтернативними джерелами електропостачання. Ситуація з водопостачанням на правому березі, за словами Філатова, поступово стабілізується завдяки роботі енергетиків і комунальних служб.

Щодо теплопостачання, мер повідомив, що напередодні всі котельні були знеструмлені. Нині в місті докладають максимальних зусиль для відновлення їхньої роботи.

Детальнішу інформацію про функціонування електротранспорту, пунктів незламності, дитячих садків і шкіл міська влада обіцяє оприлюднювати додатково. Мер запевнив, що й надалі інформуватиме містян про розвиток ситуації.