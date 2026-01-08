Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Окленді

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру категорії WTA 250 в Окленді, здобувши другу перемогу поспіль у новому сезоні.

У матчі другого кола перша сіяна турніру обіграла британку Кеті Бултер, яка посідає 112-те місце в рейтингу WTA. Поєдинок тривав близько двох годин і завершився перемогою українки у двох сетах — 7:5, 6:4. Таким чином Світоліна повела 2:0 у особистих зустрічах із суперницею.

У чвертьфіналі українська тенісистка зіграє з переможницею пари Елла Зайдель з Німеччини — Сонай Картал з Великої Британії.

Турнір в Окленді став для Світоліної першим у сезоні. У стартовому матчі вона впевнено обіграла Варвару Грачову з французьким паспортом із рахунком 6:3, 6:1.