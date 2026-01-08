У Кривому Розі майже 39 тисяч абонентів без світла, частина котелень зупинена

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул звернувся до містян із повідомленням про складну, але контрольовану ситуацію в місті після пошкоджень енергетичної інфраструктури.

За його словами, станом на зараз без електропостачання залишаються 38 983 абоненти. Зокрема, це Інгулецький район, а також частини Металургійного і Довгинцівського районів. Усі профільні служби працюють над відновленням енергопостачання.

Складною залишається ситуація з водою. За останні чотири години зафіксовано шість відключень насосних станцій, через що в системі по всьому місту накопичилося багато повітря. Процес так званого «розводушення» може тривати до двох діб і відбуватиметься окремо по кварталах або навіть будинках. Там, де відсутня електрика, подачу води утримують за допомогою генераторів, однак тиск у системі буде нижчим.

Щодо теплопостачання, з 10:00 через відсутність електроенергії зупинено роботу шести великих котелень, які забезпечують теплом близько 2500 багатоквартирних будинків. Вілкул зазначив, що великі котельні живляться напряму від високовольтних ліній, а генераторів, здатних їх заживити, не існує. Водночас понад 30 малих котелень уже перезапущені на генераторах.

Очільник Ради оборони також звернув увагу на значні стрибки напруги в мережі — від 130 до 420 вольт — навіть у тих споживачів, у яких є електрика. Мешканців просять по можливості не вмикати електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження.

У місті проведено засідання Штабу з надзвичайних ситуацій за участі всіх відповідальних служб, а також заступника керівника ДСНС генерал-майора Володимира Демчука. За словами Вілкула, місто отримає всю необхідну допомогу від рятувальників.

Він також нагадав, що в Кривому Розі працюють усі пункти незламності, де є генератори, обігрів, вода та медична допомога. Усі заклади охорони здоров’я функціонують стабільно, зокрема й на резервному живленні.