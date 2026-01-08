Через негоду на дорогах України зафіксовано 260 ДТП

Станом на 11:00 в умовах ускладненої погоди на автошляхах України зафіксовано 260 викликів про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, з початку доби спецлінія 102/112 отримала 260 викликів щодо ДТП по всій країні, з яких 43 — аварії з потерпілими. Унаслідок цих пригод є травмовані.

У Києві зафіксовано 29 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Попередньо, всі вони обійшлися без постраждалих.

Також триває обмеження руху для великовагового транспорту на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина — Хуст з 19-го по 45-й кілометр. Водночас обмеження на в’їзд до міст наразі не запроваджувалися.

У патрульній поліції зазначили, що працюють спільно з дорожніми службами для подолання наслідків негоди та закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху й бути обережними на дорогах.