У Харкові лікарку підозрюють у незаконній видачі наркотиків наркозалежним

У Салтівському районі Харкова слідчі викрили лікарку, яка незаконно ставила пацієнтів на облік та видавала їм наркотичні засоби в межах програми замісної підтримувальної терапії. Про це повідомили в поліції Харківської області.

За даними слідства, 42-річна медикиня умисно порушувала встановлений порядок обліку пацієнтів і перевірки отримання ними препаратів ЗПТ в інших закладах охорони здоров’я. Перед включенням осіб до програми лікування вона не перевіряла належним чином, чи отримують вони замісну терапію в інших медустановах.

Щоб уникнути викриття, лікарка вносила до облікової системи недостовірні дані про пацієнтів. У результаті наркозалежні особи мали можливість отримувати наркотичні препарати одразу в кількох закладах. За попередньою інформацією, таким чином на облік для отримання ліків було незаконно поставлено 25 осіб.

Слідчі Харківського районного управління поліції №2 повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 320 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.