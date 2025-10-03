На Миколаївщині викрили подружжя на держзраді: передавали дані ворогу через Telegram

Двом мешканцям Миколаївської області повідомлено про підозру за фактами державної зради та передачі інформації військового характеру Росії. Про це повідомила Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

На Миколаївщині двом особам повідомлено про підозру за фактами державної зради та передачі інформації військового характеру країні-агресору / Фото: Прокуратура України

За даними слідства, жителька Миколаєва у травні 2025 року через месенджер Telegram передавала власнику проросійського каналу відомості про розташування підрозділів Збройних Сил України, діяльність підприємств оборонно-промислового комплексу, їх замовлення та місця дислокації. Жінку затримано, їй повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вона перебуває під вартою без права внесення застави.

Підозру також отримав її співмешканець, інженер одного з приватних підприємств. Він надавав жінці інформацію, що не була у відкритому доступі, зокрема про переміщення озброєння та боєприпасів територією України. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-2 КК України.

Слідчі та прокурори встановлюють усі обставини злочину та перевіряють можливу причетність інших осіб.