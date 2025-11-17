ВАКС розглядає клопотання про тримання під вартою ексвіцепрем’єра Чернишова

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Йому інкримінують незаконне збагачення та участь у корупційних схемах, викритих НАБУ і САП у справі “Енергоатома”.

Про це повідомляє Суспільне.

На судове засідання Чернишов з’явився зі своїми захисниками. Присутній також прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, 14 листопада НАБУ та САП вручили ексвіцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні Олексій Чернишов заперечив свою причетність до справи з розкрадання в Енергоатомі та заявив, що нічого не знає про псевдонім “Че Гевара”, яким нібито називали його інші фігуранти справи. За його словами, голос на опублікованих записах НАБУ схожий на його. Чернишов підкреслив, у справі необхідні “матеріальні докази”.

“Я ніякого відношення до цієї організації не мав, і не маю. Давайте базувати наші висновки на фактах. Я не проти щоб НАБУ та САП проводили це розслідування”, — сказав Чернишов.

Також Чернишов не відповів на запитання про те, чи знайомий він із бізнесменом Тимуром Міндічем, якого НАБУ підозрює в організації схеми з розкрадання в Енергоатомі. Він також повідомив, що нібито незнайомий з фігурантами справи НАБУ тому його “не може бути у злочинній схемі”.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Фігуранту інкримінують ст. 368-5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення).

НАБУ та САП розслідують не лише причетність Олексія Чернишова до справи з розкрадань в Енергоатомі. Раніше йому повідомили підозру у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом.