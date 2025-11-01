На аукціон Sotheby’s виставили золотий унітаз Мавріціо Каттелана за $10 мільйонів

Сто кілограмів чистого золота та підключення до каналізації — саме так виглядає нова сенсація сезону аукціонів, пише The New York Times.

Аукціонний дім Sotheby’s оголосив, що 18 листопада виставить на торги унітаз із 18-каратного золота — роботу італійського художника Мавріціо Каттелана, автора скандального «банана на скотчі», який у 2024 році продали криптоінвестору за $6,2 мільйона.

Золотий «трон» під назвою America створено у 2016 році у двох примірниках. Один із них Sotheby’s планує продати з початковою ставкою близько $10 мільйонів — або за ціною золота на момент початку торгів у новій штаб-квартирі аукціонного дому на Медісон-авеню.

За словами Дейвіда Гальперіна, віцеголови відділу сучасного мистецтва Sotheby’s, це не просто епатаж: «Каттелан — один із найвидатніших художників нашого покоління, і ця робота є однією з його найвідоміших».

Інший екземпляр «Америки» свого часу став учасником політичного скандалу за президентства Дональда Трампа, а згодом — об’єктом зухвалого пограбування у британському Бленгеймському палаці. Цю версію інсталяції спершу встановили в музеї Ґуґґенгайма в Нью-Йорку, де нею скористалися понад 100 тисяч відвідувачів. Саме цей унітаз музей жартома запропонував Білому дому замість картини Ван Гога, яку адміністрація Трампа просила для експозиції у резиденції президента.

У 2019 році твір викрали з палацу, де він перебував на виставці. Злодії демонтували унітаз, пошкодили сантехніку й спричинили невелике затоплення. Суд над учасниками злочину завершився лише цього року: двох осіб визнали винними, одного виправдали.

Сам Каттелан назвав крадіжку «не пограбуванням століття, але одним із найхимерніших».