Економіка

Син Януковича заробляє на продажу вугілля з окупованих територій України
4 Лютого 2025 13:23
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Віктор Янукович із сином Олександром, квітень 2010 року / Фото: REUTERS
Віктор Янукович із сином Олександром, квітень 2010 року / Фото: REUTERS

Компанія, пов’язана із сином українського президента-втікача Віктора Януковича Олександром, експортує за кордон вугілля з окупованих територій України. Про це повідомляють “Важные истории”. 

Янукович-молодший займається вугільним бізнесом багато років. Ще під час президентства Віктора Януковича компанія його сина експортувала вугілля з державних шахт до Європи через швейцарську Mako Trading. У 2013 році український Forbes включив Олександра Януковича до списку найбагатших донеччан, оцінивши його статки в півмільярда доларів. 

“Важные истории” пишуть, що після окупації на Донбасі закрили більшу частину шахт, а нинішні донбаські обсяги видобутку не виглядають значними – п’ять мільйонів тонн на рік.

У митній статистиці журналісти знайшли компанію “Енергоресурс”, яка у 2023 і 2024 році експортувала з Росії майже пів мільйона тонн вугілля. Вона зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону. Її компанії-постачальники перебувають на окупованих українських територіях. 

Офіційний власник “Енергоресурсу” – Олексій Іванов. З 2016 року він працює в юридичних компаніях, пов’язаних з Олександром Януковичем. Директор компанії Павло Земляков теж, як стверджують “Важные истории”, може бути пов’язаний зі структурами Януковича-молодшого. У телефонних книгах він записаний як “Павло ДРФЦ”. ДРФЦ – це Донбаський розрахунково-фінансовий центр, група з кількох гірничо-збагачувальних фабрик, володіння якими приписують Олександру Януковичу. Згідно з річним звітом “Енергоресурсу”, у 2023 році компанія отримала позику в сім мільйонів доларів від Sl holdings limited. Ця компанія зареєстрована на Кіпрі, раніше нею володів колишній гендиректор холдингу Януковича “Мако” Едуард Слинько. 

Після купівлі вугілля на Донбасі “Енергоресурс” везе його до Туреччини. Одержувачем виступає Energy Union з Британських Віргінських островів. Російська фірма продає їй вугілля за низькою ціною – в середньому по 5,7 тисячі рублів за тонну. Це дає змогу заощадити на експортних митах. У свою чергу Energy Union може продавати це вугілля за будь-якою ціною. “Така схема має сенс тільки якщо ці компанії афілійовані”, – зазначають “Важные истории”. 

Журналісти знайшли в російському реєстрі юридичних осіб філію цього офшору – “Енерджі юніон”. Компанія була зареєстрована в Ростові-на-Дону в липні 2022 року. Її директором значиться Артем Ополинський – співробітник “Енергоресурсу”. 

У зв’язку із санкціями Євросоюзу в останні три роки вугілля “Енергоресурсу” йде до Туреччини. Водночас раніше серед одержувачів були Болгарія, Естонія, Чехія і Румунія. За 2021-2023 роки “Енергоресурс” отримав 3,5 мільярда рублів виручки.


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