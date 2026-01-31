Прибуток SpaceX у 2025 році сягнув $8 млрд, компанія готується до виходу на біржу

Компанія SpaceX у 2025 році отримала близько 8 мільярдів доларів прибутку за виручки $15–16 млрд. Такі показники можуть дозволити компанії залучити понад $50 млрд під час IPO з оцінкою більш ніж $1,5 трлн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох співрозмовників, знайомих із фінансовими результатами компанії. За їхніми словами, оприлюднені вперше фінансові дані SpaceX уже використовуються банками для оцінки потенційного розміру первинного публічного розміщення акцій, яке очікується пізніше цього року.

Як зазначає агентство, прибуток компанії розраховано за показником EBITDA — до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу. Основним джерелом доходів є супутникова інтернет-система Starlink, яка забезпечує від 50% до 80% загальної виручки.

З моменту запуску перших супутників у 2019 році SpaceX вивела на орбіту близько 9 500 апаратів Starlink, що зробило її найбільшим супутниковим оператором у світі з понад 9 мільйонами користувачів. Доходи від інтернет-сервісу, а також урядових контрактів, пов’язаних із Starlink і військовою супутниковою мережею Starshield, використовуються для фінансування розробки ракети Starship нового покоління.

Минулого року компанія також придбала у EchoStar частоти зв’язку на $19 млрд для розвитку напряму direct-to-device, який дозволяє мобільним телефонам підключатися безпосередньо до супутників Starlink без спеціальних терміналів.

Reuters раніше повідомляв, що SpaceX також веде переговори щодо можливого злиття з компанією xAI перед IPO. Очікується, що розміщення акцій може відбутися наприкінці червня, поблизу 55-річчя Ілона Маска.