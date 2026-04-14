Військовий збір продовжили на три роки після війни

Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо справляння військового збору”, яким дія військового збору продовжується на три роки після завершення війни.

Про це свідчить картка відповідного документа на сайті Верховної Ради.

14 квітня закон був повернутий до парламенту з підписом глави держави.

7 квітня Верховна Рада на виконання вимог МВФ ухвалила за основу та в цілому урядовий законопроєкт №15110 щодо продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

Закон передбачає продовження дії чинних положень податкового законодавства щодо справляння військового збору на три роки, наступні за роком, в якому буде припинено воєнний стан.

Це рішення ухвалене на виконання Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 13 лютого 2026 року.

Документом передбачено, що військовий збір зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету України та спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних сил України.

Передбачено, що протягом трьох років, наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, діятимуть поточні ставки військового збору:

для фізичних осіб — 5% (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);

для фізичних осіб — підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку — 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;

для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, крім е-резидентів) — 1% від доходу.

За розрахунками Мінфіну, продовження справляння військового збору у чинних на сьогодні розмірах дозволить залучати до держбюджету близько 140 млрд гривень у рік.