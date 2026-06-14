“Розбийте йому пику”: ГУР показало методи “мотивації” російських військових на Краматорському напрямку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове радіоперехоплення розмов російських військових на Краматорському напрямку. На записі зафіксовано, як командир наказує підлеглим застосувати силу до окупанта, який відмовився брати участь у бойових діях.

За даними розвідки, йдеться про військовослужбовця 1307-го мотострілецького полку армії РФ на прізвисько «дєд», який відмовився вирушати на позиції для виконання чергового бойового завдання.

У перехопленій розмові командир наказує підлеглим силою доставити військового та відібрати в нього особисті речі й засоби зв’язку.

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«У “дєда” зброю вилучити, перевірити кишені, у другого теж перевірити, телефони вилучити, сам особисто проконтролюй, мені доповіш», — лунає на записі.

У ГУР зазначили, що цей епізод демонструє методи дисциплінарного впливу та примусу, які застосовуються в російських підрозділах щодо військових, які не бажають брати участь у штурмових діях.

Українська розвідка також нагадала про державний проєкт «Хочу жить», який дає можливість російським військовослужбовцям добровільно здатися в полон.

У ГУР наголосили, що добровільна здача в полон залишається для російських військових одним із небагатьох способів зберегти життя та повернутися додому після завершення війни.