        Суспільство

        “Розбийте йому пику”: ГУР показало методи “мотивації” російських військових на Краматорському напрямку

        Сергій Бордовський
        14 Червня 2026 16:55
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        Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове радіоперехоплення розмов російських військових на Краматорському напрямку. На записі зафіксовано, як командир наказує підлеглим застосувати силу до окупанта, який відмовився брати участь у бойових діях.

        За даними розвідки, йдеться про військовослужбовця 1307-го мотострілецького полку армії РФ на прізвисько «дєд», який відмовився вирушати на позиції для виконання чергового бойового завдання.

        У перехопленій розмові командир наказує підлеглим силою доставити військового та відібрати в нього особисті речі й засоби зв’язку.

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        «У “дєда” зброю вилучити, перевірити кишені, у другого теж перевірити, телефони вилучити, сам особисто проконтролюй, мені доповіш», — лунає на записі.

        У ГУР зазначили, що цей епізод демонструє методи дисциплінарного впливу та примусу, які застосовуються в російських підрозділах щодо військових, які не бажають брати участь у штурмових діях.

        Українська розвідка також нагадала про державний проєкт «Хочу жить», який дає можливість російським військовослужбовцям добровільно здатися в полон.

        У ГУР наголосили, що добровільна здача в полон залишається для російських військових одним із небагатьох способів зберегти життя та повернутися додому після завершення війни.


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