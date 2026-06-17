        Суспільство

        ГУР показало, як “Примари” відсікають постачання російських військ: знищено пальне, боєприпаси, техніку

        Галина Шподарева
        17 Червня 2026 10:41
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        Знищена рсійська техніка / Фото ілюстративне: t.me/lost_warinua
        Знищена рсійська техніка / Фото ілюстративне: t.me/lost_warinua

        Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило кадри бойової роботи спецпідрозділу “Примари”, який завдає ударів по логістичних маршрутах російських окупаційних військ.

        На відео показано результати системної роботи підрозділу “Примари” ГУР, проведеної у квітні та травні 2026 року.

        За даними ГУР, під ударами опинилися пальне, боєприпаси, техніка та інші ресурси, призначені для забезпечення російських підрозділів.

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        Унаслідок таких атак окупанти стикаються з блокуванням шляхів постачання, уповільненням перекидання резервів та зниженням спроможностей свого угруповання військ.

        У ГУР зазначають, що російські війська намагаються змінювати маршрути, розосереджувати ресурси та приховувати пересування, однак бійці спецпідрозділу продовжують виявляти критично важливі ланки логістики та завдавати по них ударів.


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