Трамп заявив про готовність угоди з Іраном, але в Тегерані закликають не поспішати

Сполучені Штати та Іран наблизилися до укладення рамкової угоди, яка має покласти край багатомісячному протистоянню між країнами та відкрити шлях до переговорів щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними агентства, президент США Дональд Трамп заявив, що угода може бути підписана вже 14 червня. Водночас іранська сторона поки що не підтвердила конкретних термінів.

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Напередодні катарські посередники прибули до Тегерана для завершення переговорів. Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф також заявив, що сторони готуються до електронного підписання документа, після чого мають відбутися технічні консультації.

Однак речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї зазначив, що угода навряд чи буде підписана негайно і це може статися «найближчими днями». Іранське агентство Fars повідомило, що Тегеран ще не ухвалив остаточного рішення та продовжує оцінювати політичні, юридичні й технічні аспекти документа.

За словами високопоставленого іранського чиновника, проєкт угоди передбачає розмороження близько 25 мільярдів доларів іранських активів у США. Натомість Тегеран зобов’яжеться не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Одним із ключових пунктів домовленості має стати відкриття Ормузької протоки, через яку до початку конфлікту проходило близько 20% світових морських поставок нафти. Після відновлення судноплавства США, за даними джерел Reuters, можуть припинити морську блокаду Ірану.

Подальші переговори щодо ядерної програми планується провести протягом 60 днів після укладення рамкової угоди. За інформацією джерел, до завершення цих консультацій Іран погоджується не збагачувати уран та не розширювати свої ядерні об’єкти.

Американська сторона наполягає, що остаточна угода має призвести до демонтажу іранської ядерної програми та ліквідації запасів високозбагаченого урану. Водночас Тегеран виступає за те, щоб частина робіт із переробки збагаченого урану проводилася всередині країни.

Попри прогрес у переговорах, бойові дії та напруженість у регіоні зберігаються. США продовжують операції в районі Ормузької протоки, а Ізраїль заявив про нові удари по об’єктах угруповання «Хезболла» в Лівані.

У самому Ірані домовленість уже викликала критику з боку прихильників жорсткої лінії. Під час провладних мітингів у різних містах країни лунали заклики відмовитися від компромісів із Заходом.

Як зазначає Reuters, перспективи остаточного підписання угоди залишаються невизначеними, однак переговори між Вашингтоном і Тегераном перебувають на найближчому до завершення етапі за останні місяці.