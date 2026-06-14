ЄС запускає переговори про вступ України, хоча Київ виконав лише 15% погоджених реформ

Україна та Молдова 16 червня розпочнуть перший етап повноцінних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Водночас у Брюсселі визнають, що Київ поки що виконав лише близько 15% реформ із десятипунктного плану, погодженого з ЄС у грудні минулого року.

Про це повідомляє The Guardian.

У понеділок у Люксембурзі відбудеться міжурядова конференція за участю представників ЄС, України та Молдови, яка офіційно відкриє перший кластер переговорів. Він стосується верховенства права, демократичних інститутів та інших базових принципів, на яких побудований Європейський Союз.

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Старт переговорів став можливим після зміни влади в Угорщині. Після квітневих виборів новий уряд погодився підтримати відкриття переговорного процесу, який раніше блокував прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Президент України Володимир Зеленський назвав відкриття першого кластера важливою політичною та моральною підтримкою для України.

Водночас, як зазначає видання, позитивні оцінки реформ в Україні супроводжуються розчаруванням темпами їхнього впровадження.

За даними європейських чиновників, Україна виконала лише 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого в грудні 2025 року між єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та віцепрем’єр-міністром України Тарасом Качкою.

Серед ключових вимог — посилення незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП, ухвалення антикорупційної стратегії, а також реформа процедур призначення суддів і прокурорів.

Попри це в Євросоюзі загалом позитивно оцінюють реформаторські зусилля України. Зокрема, розслідування резонансних корупційних справ розглядаються як свідчення роботи антикорупційних механізмів навіть в умовах війни.

Експерти зазначають, що відкриття переговорів є важливим політичним сигналом, однак попереду на Україну чекає тривалий процес адаптації до законодавства ЄС.

За оцінками європейських посадовців, за достатньої політичної волі технічні переговори можуть бути завершені приблизно за чотири роки. Водночас остаточне рішення про вступ України до ЄС залишатиметься політичним і потребуватиме одностайної підтримки всіх держав-членів Союзу.

The Guardian також зазначає, що в ЄС дедалі частіше обговорюють поетапну інтеграцію України, зокрема активніше залучення Києва до європейської політики безпеки та оборони ще до набуття повноправного членства.