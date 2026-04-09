В Україну повернули тіла 1000 загиблих — Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 1000 загиблих осіб у межах репатріаційних заходів. Наразі проводяться експертизи для встановлення їхніх особистостей.
За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, російська сторона заявляє, що передані тіла належать українським військовослужбовцям. Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами системи МВС проведуть необхідні дослідження для ідентифікації загиблих.
Після встановлення особи кожного з них тіла передадуть родинам для гідного поховання.
Репатріаційні заходи вдалося провести завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.
У штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації.
Також окремо відзначено роботу підрозділів, які забезпечують транспортування тіл до спеціалізованих установ, їх передачу правоохоронним органам і проведення судово-медичних експертиз.