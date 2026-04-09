В Україну повернули тіла 1000 загиблих — Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 1000 загиблих осіб у межах репатріаційних заходів. Наразі проводяться експертизи для встановлення їхніх особистостей.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, російська сторона заявляє, що передані тіла належать українським військовослужбовцям. Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами системи МВС проведуть необхідні дослідження для ідентифікації загиблих.

Після встановлення особи кожного з них тіла передадуть родинам для гідного поховання.

Реклама

Реклама

Репатріаційні заходи вдалося провести завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації.

Також окремо відзначено роботу підрозділів, які забезпечують транспортування тіл до спеціалізованих установ, їх передачу правоохоронним органам і проведення судово-медичних експертиз.