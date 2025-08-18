Майже 2000 компаній заборгували зарплату своїм працівникам, — Опендатабот 

В Україні станом на серпень 2025 року налічується 35 471 провадження щодо заборгованості із заробітної плати. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного реєстру боржників.

Кількість боргів із виплат зарплат на 11% більша, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії не розрахувалися зі своїми працівниками.

Найчастіше боржниками є державні підприємства — 33% від загальної кількості (11 562 провадження), акціонерні товариства — 29% (10 308), а також ТОВ — майже 18% (6 298).

За регіонами найбільше справ відкрито у Сумській області (6 305), Києві (3 784) та Дніпропетровській області (2 456).

Серед компаній-боржників лідерами стали:

Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 провадження;

Карпатнафтохім — 1 188;

Сумське машинобудівне НВО – Інжиніринг — 1 015.

Окремо 7% усіх проваджень (2 499 випадків) стосуються різних Облавтодорів.

Серед великих бізнес-груп найбільше боргів накопичили компанії Дмитра Фірташа — по 336 і 2 провадження відповідно.

За сферами діяльності найбільше боргів зафіксовано у виробництві машин та устаткування — 16% (5 681 провадження), будівництві споруд — 7,6% (2 696), а також у виробництві хімічної продукції — 7,5% (2 670).

Серед постраждалих працівників 56% становлять чоловіки, 44% — жінки.