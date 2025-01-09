Україна готова дати роботу та “бронь” на оборонних підприємствах чоловікам, які зараз за кордоном, – Чернишов

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що Україна готова запропонувати роботу військовозобов’язаним українцям, які зараз перебувають за кордоном, на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації.

Про це він повідомив у коментарі для “Радіо Свобода”.

За словами міністра, нині в країні гостро відчувається брак кадрів у ключових галузях, зокрема в оборонній та військово-промисловій сферах. Для розв’язання цієї проблеми планується створення спеціальних центрів в Україні та за її межами, які пропонуватимуть вакансії та заохочуватимуть українців повернутися до країни.

“Україна потребує фахівців як повітря. Ми готові бронювати спеціалістів від військової служби, якщо вони зроблять внесок у розвиток критичних галузей”, — наголосив Чернишов.