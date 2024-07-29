Україна завершила фінал у спортивній гімнастиці на Олімпіаді на п’ятому місці

На Олімпіаді-2024 відбувся фінал у командній спортивній гімнастиці (багатоборстві). Україну у змаганні представляли Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов, Ілля Ковтун та Радомир Стельмах.

За підсумками виступів на коні, кільцях, паралельних брусах, перекладині, в опорному стрибку та вільних вправ перемогу здобула збірна Японії, якій вдалося випередите фаворитів китайців.

Україна закінчила на п’ятій позиції. Команда до останніх вправ боролася за бронзу, проте поступилася збірним США та Великобританії.