Спорт

Україна завершила фінал у спортивній гімнастиці на Олімпіаді на п’ятому місці
29 Липня 2024 21:25
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гімнастика, олімпіада
Олег Верняєв виконує вправу на перекладині під час командних змагань зі спортивної гімнастики у третій день Олімпійських ігор на арені Берсі 29 липня 2024 року в Парижі, Франція / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

На Олімпіаді-2024 відбувся фінал у командній спортивній гімнастиці (багатоборстві). Україну у змаганні представляли Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов, Ілля Ковтун та Радомир Стельмах.

За підсумками виступів на коні, кільцях, паралельних брусах, перекладині, в опорному стрибку та вільних вправ перемогу здобула збірна Японії, якій вдалося випередите фаворитів китайців.

Україна закінчила на п’ятій позиції. Команда до останніх вправ боролася за бронзу, проте поступилася збірним США та Великобританії.


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