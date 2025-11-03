У Римі частково обвалилася середньовічна вежа біля Колізею

У центрі Рима, неподалік Колізею, під час реставраційних робіт частково обвалилася середньовічна вежа Torre dei Conti. Один робітник зазнав серйозних травм і був госпіталізований, ще одного рятувальники намагаються дістати з-під завалів. За словами представника пожежної служби Луки Карі, ситуація ускладнена ризиком подальших обвалів, передає Reuters.

Ще двоє робітників отримали незначні травми та від госпіталізації відмовилися, повідомив президент регіону Лаціо Франческо Рокка.

Вежа Torre dei Conti заввишки 29 метрів розташована на вулиці Via dei Fori Imperiali, між Колізеєм та площею Венеції — у зоні, яку щодня відвідують тисячі туристів.

На оприлюднених у соцмережах відео видно, що обвал стався двічі: з вікон виривалися хмари пилу, було чути звук руйнування кам’яної кладки. Другий обвал стався вже під час роботи пожежників на висотних драбинах. Будівля продовжує стояти, але має значні внутрішні пошкодження.

Вежа була зведена на початку XIII століття за понтифікату Інокентія III. Спочатку вона мала удвічі більшу висоту, однак була знижена після землетрусів у XIV та XVII століттях. З 2006 року споруда не використовується. Реставрація, в рамках якої і проводилися роботи, має завершитися наступного року.

Ділянка навколо пам’ятки залишається перекритою для пішоходів.