Колесо огляду на Контрактовій площі у Києві зупинили: суд наклав арешт на атракціон

Подільський районний суд Києва наклав арешт на атракціон “Колесо огляду” із забороною його експлуатації. Рішення ухвалили за клопотанням Подільської окружної прокуратури через ризики для безпеки відвідувачів.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Як встановили правоохоронці під час огляду, металеві конструкції атракціону розміщені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.
“Існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, включно з травмуванням чи загибеллю людей”, – розповіли в прокуратурі.
Такі висновки стали причиною припинення роботи атракціону.