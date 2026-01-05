На Закарпатті восьмирічну дівчинку вбило спиляним деревом

Сьогодні, 5 січня, у селі Вінкове Мукачівського району Закарпатської області під час вирубки дерев на восьмирічну дівчинку впав стовбур, від отриманих травм дитина загинула. Правоохоронці затримали підозрюваного

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Повідомлення про смерть дитини у селі Вінкове Мукачівського району надійшло до поліції від медиків сьогодні о 15:36. Восьмирічна дівчинка померла до приїзду “швидкої”.

Реклама

Реклама

Дитина загинула внаслідок нещасного випадку – на неї впало дерево.

“Це сталося під час того, як знайомий сім’ї малолітньої зрізав дерева неподалік їхнього будинку. У той час дівчинка гралася поруч. Її мама перебувала в будинку”, – розповіли в поліції.

Внаслідок отриманих травм дитина загинула. Наразі на місці події тривають невідкладні слідчі дії. Поліція документує злочин.

Чоловіка, який займався порубкою дерев, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за двома статтями – ч. 1 ст. 119 та ст. 166 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство, вчинене через необережність та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.