На Хмельниччині у посадовця міграційної служби хочуть конфіскувати понад 7 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення в дохід держави майже 7 млн грн необґрунтованих активів. Позов подано за матеріалами ДБР щодо начальника одного з відділів Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області.

Про це повідомили в САП.

У ході розслідування ДБР встановило, що у 2023 році дружина начальника одного з відділів Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області зареєструвала право власності на торговий центр у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Площа об’єкта становить 933,2 кв. м, а його вартість – майже 14 млн грн. Водночас законних доходів, достатніх для набуття такого майна, подружжя не мало.

Матеріали щодо виявлених ознак необґрунтованості активів ДБР скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Після їх опрацювання матеріалів ДБР прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення 7 млн 348 тис. грн — суми, що становить різницю між вартістю набутого майна та підтвердженими законними доходами посадовця і його сім’ї.