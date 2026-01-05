Балістика проти енергетики: Зеленський прокоментував ракетну атаку РФ на Харків

Сьогодні вдень, 5 січня, росіяни завдали удару п’ятьма ракетами по Слобідському району Харкова. Зафіксовано влучання в енергооб’єкт.

Обстріл Харкова прокоментував Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

“У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики”, – сказав Зеленський.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, тип ракет, які застосували війська РФ, буде встановлено після проведення необхідних експертних досліджень.

Також сьогодні росіяни атакували лікарню у Києві та підприємство з виробництва Соняшникової олії у Дніпрі. За словами Зеленського, такі удари свідчать про те, що Росія не сприймає серйозно дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни.

“Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна”, – сказав президент.