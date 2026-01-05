Росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Дніпропетровщині: поранено жінку та дитину

Сьогодні, 5 січня, російські військові завдали ударів по Дніпру, а також Нікопольському та Синельниківському районах. Постраждали жінка та дитина.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Близько 11:00 військові РФ завдали ударів безпілотниками по Дніпру. Пошкоджено підприємство, автомобілі та лінія електропередач.

У Нікопольському районі зафіксовано влучання FPV-дрона по цивільному автомобілю. Внаслідок удару постраждала жінка та її дев’ятирічна донька, пошкоджено автівку.

У Синельниківському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватні будинки.