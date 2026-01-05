Мадуро не визнав провину у справі про наркотероризм у суді США: наступне засідання — 17 березня

Усунутий президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про невизнання своєї вини за обвинуваченнями США у наркотероризмі. Перше судове засідання відбулося сьогодні, 5 січня, у федеральному суді Нью-Йорка.

Про це пише Reuters.

Ніколас Мадуро не погодився з жодним із чотирьох пунктів обвинувачення, серед яких змова з метою наркотероризму, змова щодо імпорту кокаїну, а також зберігання кулеметів і вибухових пристроїв. Під час слухання він виступив через перекладача і заявив, що вважає себе невинним.

Реклама

Реклама

“Я не винен. Я порядна людина. Я досі президент своєї країни”, — сказав Мадуро через перекладача, перш ніж його перебив суддя федерального суду США Альвін Геллерштейн.

Разом із Мадуро у суді була присутня його дружина Сілія Флорес, яка також не визнала провину. Наступне судове засідання призначене на 17 березня. Перед будівлею суду зібралися як прихильники, так і противники Мадуро.

Прокуратура заявляє, що Мадуро нібито керував мережею з торгівлі кокаїном, яка співпрацювала з мексиканськими наркокартелями, колумбійськими повстанцями ФАРК та венесуельським угрупованням Tren de Aragua. Сам Мадуро раніше неодноразово відкидав ці звинувачення, називаючи їх приводом для втручання у справи країни через її нафтові ресурси.

Слухання відбулося на тлі міжнародної реакції на затримання Мадуро. А поки світові лідери та американські політики обговорювали безпрецедентне затримання глави держави, у Венесуелі в понеділок повністю опублікували надзвичайний указ, який зобов’язує поліцію розшукувати й затримувати будь-кого, хто підтримав суботню атаку США.

У понеділок Рада Безпеки ООН також обговорила наслідки рейду, який засудили Росія, Китай і ліві союзники Венесуели. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння нестабільністю у Венесуелі та законністю удару Трампа, назвавши його найгучнішим втручанням США в Латинській Америці з часів вторгнення до Панами у 1989 році. У суботу спецпідрозділи США прибули до Каракаса гелікоптерами, прорвали охорону та силоміць вивели Мадуро з приміщення безпечної кімнати.

Водночас виконувачка обов’язків президента Венесуели Дельсі Родрігес заявила про готовність до співпраці з Вашингтоном і закликала до діалогу. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про наміри повернути американські компанії до нафтового сектору Венесуели та пригрозив новими діями у разі відмови від співпраці.