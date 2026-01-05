На Рівненщині п’яний правоохоронець влаштував смертельну ДТП та втік з місця, — ДБР

Правоохоронцю з Рівненської області, який вчинив смертельну ДТП у стані сп’яніння, оголосили підозру. За даними слідства, чоловік на смерть збив велосипедистку та втік з місця аварії.

Про це повідомили в ДБР.

ДТП сталося 2 січня 2026 року близько 21:40 у селі Орв’яниця Рівненської області. Правоохоронець за кермом власного авто Toyota Camry зіштовхнувся з електровелосипедом, який рухався у попутному напрямку. За попередньою інформацією, водій суттєво перевищив дозволену швидкість. Ділянка дороги була гарно освітлена.

40-річна жінка, яка їхала на велосипеді, померла на місці події. Водій не викликав швидку допомогу та просто покинув місце події.

“Завдяки зусиллям правоохоронців його було затримано наступного дня у стані детоксикації від алкоголю. Від проходження тесту драгером він відмовився, наразі призначено аналіз визначення точної кількості алкоголю у крові”, – розповіли в ДБР.

Правоохоронця підозрюють у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.