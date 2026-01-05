Від морозів до +12°: прогноз погоди в Україні на 6 січня

У вівторок, 6 січня, в Україні очікується хмарна погода з опадами майже в усіх регіонах. Температура коливатиметься від сильних морозів на півночі до весняного тепла на півдні.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра по всій території України буде хмарно. На півдні країни вночі пройде помірний мокрий сніг і дощ, вдень очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, вдень +7…+12 °C.

На решті території прогнозують сніг і мокрий сніг, у центральних областях, а також вдень у північних та східних регіонах — із дощем. Місцями можливі ожеледь і ожеледиця на дорогах. На Одещині, а також вдень у більшості центральних і північних областей очікується туман.

Температура повітря вночі становитиме -3…-8 °C, у північних і північно-східних областях -9…-14 °C. Вдень температура коливатиметься у межах -3…+2 °C. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.