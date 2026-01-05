В Одесі п’яна бабуся побила тримісячного онука: що загрожує жінці

В Одесі судитимуть 50-річну жінку, яка побила тримісячного онука. Жінку обвинувачують у спричиненні дитині тілесних ушкоджень середньої тяжкості, їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Наприкінці жовтня 22-річна жителька Пересипського району Одеси повідомила в поліцію про травмування своєї трирічної дитини. Заявниця зазначила, що залишила сина з бабусею та поїхала у справах, а повернувшись, виявила на тілі хлопчика сліди побиття.

Поліцейські виявили у квартирі побитого малюка, а також його матір і бабусю, які були з ознаками алкогольного сп’яніння.

“В оселі панували безлад і антисанітарія. Викликана на місце “швидка” госпіталізувала травмованого хлопчика. За висновком судово-медичної експертизи, дитина отримала тілесне ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому ключиці зі зміщенням кісткових уламків з синцем”, – розповіли в поліції.

Слідчі встановили, що малюка побила його нетвереза 50-річна бабуся. Жінці висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, а саме в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні. Максимальне покарання за цей злочин – до трьох років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду.

На 22-річну матір хлопчика поліцейські склали та скерували до суду адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Суд прийняв рішення про притягнення жінки до відповідальності із застосуванням адміністративного стягнення у вигляді попередження.

За рішенням служби у справах дітей Одеської міської ради, малюк після лікування перебуває у державному дитячому закладі.