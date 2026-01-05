Мадуро прибув до суду в Нью-Йорку на перше засідання після затримання у Венесуелі

Усунутий від влади лідер Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес з’явилися в суді в Нью-Йорку через два дні після того, як вони були затримані під час спецоперації США. Мадуро та Флорес у США обвинувачують у змові з наркотероризму, змові з метою імпорту кокаїну та злочинах, пов’язаних зі зброєю.

Про це повідомляє NBC News.

Справу Мадуро розглядає суддя Елвін Геллерстайн, який вів багато резонансних справ, зокрема позов проти Гарві Вайнштейна та численні справи, пов’язані з терактами 11 вересня.

Колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро в суді представлятиме адвокат Баррі Поллак із Вашингтона. Поллак — відомий адвокат із понад 30-річним досвідом, який нещодавно домовився про угоду, що призвела до звільнення австралійського журналіста Джуліана Ассанжа з в’язниці.

Біля федерального суду Деніела Патріка Мойніхана в Нью-Йорку демонстранти вийшли з плакатами на підтримку усунутого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро перед судовим засіданням.