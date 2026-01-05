Долар оновив історичний рекорд: НБУ оприлюднив курси валют на 6 січня

Національний банк України встановив офіційні курси валют на вівторок, 6 січня 2026 року. Курс долара США зріс до нового історичного максимуму, тоді як євро продемонстрував зниження.

Курси валют опубліковано на сайті НБУ.

За інформацією Національного банку України, офіційний курс долара США знову досяг історичного максимуму, додавши за добу 13 копійок. Натомість євро зафіксував зниження.

Курс долара США

На вівторок регулятор встановив курс додара на рівні 42,42 грн, що на 13 копійок вище порівняно з понеділком, коли він становив 42,29 грн. Таким чином американська валюта перевищила попередній рекорд у парі з гривнею — 42,40 грн, зафіксований 26 листопада 2025 року.

Курс євро

Курс євро на 6 січня визначено на позначці 49,51 грн, що на 7 копійок менше, ніж днем раніше (49,58 грн). Історичний максимум євро залишається на рівні 49,86 грн і був зафіксований 31 грудня 2025 року.

Курс польського злотого

Офіційний курс польського злотого на вівторок НБУ встановив на рівні 11,77 грн, тоді як у понеділок він становив 11,74 грн.