“Не хочу служити в ТЦК, краще в тюрму”: бійця з Чернігова відправили за ґрати на 5 років

У Чернігові суд призначив п’ять років ув’язнення військовослужбовцю, який відмовився проходити службу в територіальному центрі комплектування. Про це йдеться у вироку Деснянського райсуду від 2 вересня, повідомляє Судово-юридична газета.

Боєць, який воював з 2022 року та має статус учасника бойових дій, після лікування у шпиталі був направлений у Чернігівський обласний ТЦК. На службу він не з’явився, командування подало його в розшук як такого, що самовільно залишив частину. Згодом чоловік сам прийшов до військової частини, був затриманий і постав перед судом.

У засіданні обвинувачений провину не визнав, пояснивши, що не виходив на службу через проблеми зі здоров’ям і бажає служити у будь-якій іншій частині, але не в ТЦК. Він наголосив, що не ухиляється від служби, утримує двох дітей, а старший син також воює.

Командир частини підтвердив, що підлеглий лікувався у психоневрологічній лікарні та у кардіології. Втім, суд визнав його винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 ККУ) і призначив п’ять років позбавлення волі.

До набрання вироком чинності чоловік залишатиметься під вартою.