        Кримінал

        На Одещині затримали дезертира, який передавав ФСБ координати українських військ

        Галина Шподарева
        9 Вересня 2025 13:34
        Затримання дезертира-зрадника у Чорноморську / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
        У місті Чорноморськ Одеської області затримали військовослужбовця Збройних Сил України, який понад 300 днів він перебував у розшуку за самовільне залишення частини.

        Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

        Слідство встановило, що військовий самовільно покинув територію медзакладу за місцем несення служби у Кіровоградській області та виїхав до Чорноморська, де перебував у СЗЧ.

        “Через месенджер Telegram контактував із представником російської спецслужби. Через чат-бот передавав ФСБ РФ інформацію про місця дислокації, чисельність особового складу та військової техніки ЗСУ”, — розповіли в прокуратурі.

        Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України).

        Наразі прокурори направили до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

        Затримання підозрюваного в роботі на ФСБ / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

