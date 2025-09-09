На Одещині затримали дезертира, який передавав ФСБ координати українських військ

У місті Чорноморськ Одеської області затримали військовослужбовця Збройних Сил України, який понад 300 днів він перебував у розшуку за самовільне залишення частини.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Слідство встановило, що військовий самовільно покинув територію медзакладу за місцем несення служби у Кіровоградській області та виїхав до Чорноморська, де перебував у СЗЧ.

“Через месенджер Telegram контактував із представником російської спецслужби. Через чат-бот передавав ФСБ РФ інформацію про місця дислокації, чисельність особового складу та військової техніки ЗСУ”, — розповіли в прокуратурі.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України).

Наразі прокурори направили до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.