        Суспільство

        Військові РФ вдарили дронами по супермаркету та СТО у Миколаєві

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2025 09:32
        читать на русском →
        Руйнації після атаки "шахедів" на Миколаїв / Фото: Віталій Кім
        Руйнації після атаки "шахедів" на Миколаїв / Фото: Віталій Кім

        Уночі, 3 листопада, близько 2:58, росіяни атакували Миколаїв ударними БпЛА Shahed. У господарському супермаркеті спалахнула масштабна пожежа.

        Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

        Пожежу у супермаркеті рятувальники вже ліквідували. Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

        Реклама
        Реклама

        За даними ДСНС, площа пожежі у торгівельному закладі склала 2000 кв. м. На території СТО вогонь охопив 30 кв. м.

        Також вночі під атакою російських БпЛА перебувала Миколаївська область. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Були знеструмлені 12 населених пунктів, станом на зараз – всі споживачі заживлені. Постраждалих немає.

        Наслідки ударів по СТО у Миколаєві / Фото: Віталій Кім

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини