Військові РФ вдарили дронами по супермаркету та СТО у Миколаєві

Уночі, 3 листопада, близько 2:58, росіяни атакували Миколаїв ударними БпЛА Shahed. У господарському супермаркеті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пожежу у супермаркеті рятувальники вже ліквідували. Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

За даними ДСНС, площа пожежі у торгівельному закладі склала 2000 кв. м. На території СТО вогонь охопив 30 кв. м.

Також вночі під атакою російських БпЛА перебувала Миколаївська область. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Були знеструмлені 12 населених пунктів, станом на зараз – всі споживачі заживлені. Постраждалих немає.