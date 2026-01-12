Україна змагатиметься у другому півфіналі Євробачення-2026

Організатори Євробачення оприлюднили результати жеребкування півфіналів 70-го пісенного конкурсу, який у 2026 році прийматиме Відень. Участь у конкурсі візьмуть 35 країн, з яких 30 боротимуться за вихід до фіналу у двох півфіналах.

Перший півфінал відбудеться 12 травня. У ньому виступлять Грузія, Португалія, Хорватія, Швеція, Фінляндія, Молдова, Греція, Чорногорія, Естонія, Сан-Марино, Польща, Бельгія, Литва, Сербія та Ізраїль.

Другий півфінал запланований на 14 травня. Саме тут виступить Україна, яка потрапила до другої половини півфіналу. Разом з нею за місце у фіналі змагатимуться Вірменія, Румунія, Швейцарія, Азербайджан, Люксембург, Болгарія, Чехія, Албанія, Данія, Кіпр, Норвегія, Мальта, Австралія та Латвія.

За підсумками кожного півфіналу до гранд-фіналу пройдуть по десять країн. У фіналі 16 травня до них приєднаються п’ять країн «великої п’ятірки» — Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія — а також Австрія як країна-господар і чинний переможець конкурсу.

Україна традиційно бере участь у півфіналах і має стабільну історію виходів до фіналу Євробачення. Порядок виступів у кожному півфіналі організатори оголосять наприкінці березня.